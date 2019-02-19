الهيئة العامة للمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية انتخبت هيئة ادارية جديدة

عقدت الهيئة العامة للمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في ​لبنان​ اجتماعا لانتخاب الهيئة الادارية ​الجديدة​ لمجلسها للسنوات الثلاث المقبلة وفاز بالتزكية :رئيسة المجلس سلوى الزعتري، نائب الرئيس زاهية فرنجية، أمينة السر ماري روز الجميل، أمين الصندوق أدهم معماري. والأعضاء: هدى حداد، فيصل حمدان، فليكس الخوري، أحمد جمعة، نبيهة باسيل، الحاجة عليا كريم، دعد ديب.

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