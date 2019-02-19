إخماد حريق داخل شقة سكنية وتقديم الإسعافات الأولية إلى مواطن في الملا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة سكنية تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في الملا- ​بيروت​".

وبيّنت أنّ "العناصر عملوا أيضًا على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة إلى مواطن تعرّض للإختناق، إلى حين استقرار صحّته بسلام".