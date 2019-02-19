النشرة: الجيش اوقف 5 سوريين بالبقاع لدخولهم بطريقة غير شرعية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ ان "​الجيش اللبناني​ اوقف عند حاجزه في ​اللبوة​ خمسة أشخاص من الجنسية السورية قادمين من ​سوريا​ على احد طرقات التهريب من احد المعابر غير الشرعية للحدود اللبنانية السورية وقد تم تسليم الموقوفين الى المراجع المختصة".

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