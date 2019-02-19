العتيبي: تنفيذ اتفاق السويد هو الخطوة الأولى للمشاورات المقبلة

أكد المندوب الكويتي لدى ​الأمم المتحدة​ منصور العتيبي خلال جلسة الأمن ان "تنفيذ اتفاق ​السويد​ هو الخطوة الأولى للمشاورات المقبلة"، لافتا الى اننا "نجدد دعوتنا لتنفيذ اتفاق السويد والإفراج عن جميع الأسرى في ​اليمن​".

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