ترامب: المفاوضات التجارية بين أميركا والصين تجري بشكل جيد جدا مع انها معقدة

كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "المفاوضات التجارية بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ تجري بشكل جيّد جدًّا، مع أنّها معقّدة جدًّا".

وكانت هذه المفاوضات قد استؤنفت اليوم الثلثاء في العاصمة الأميركية واشنطن، ويُفترض أن تنهي حرب الرسوم الجمركية بين البلدين الّتي شنّها ترامب في وقت سابق العام الماضي.