خارجية إيرلندا: لقاء أوروبي عربي غير رسمي في دبلن حول السلام بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرلندية أنّ "وزير الخارجية الإيرلندية سايمون كوفني عقد لقاء في دبلن مع نظراءه الفرنسي والسويدي والإسباني والبلغاري والقبرصي والمصري والأردني والفلسطيني، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية ​أحمد أبو الغيط​"، تمحور حول المساعي لتحريك عملية السلام في ​الشرق الأوسط​.

وركّزت في بيان، على أنّ "​إيرلندا​ قد تعلّمت من تجاربها أنّ السرية تتيح إجراء محادثات أفضل بين مختلف المشاركين"، مبيّنةً أنّ "البحث لم يكن حول إطلاق عملية جديدة، بل النظر في السبل الّتي تتيح تحديد التزامات خاصة بهذه المسألة".

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام عدّة على قيام مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​، بعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع مغلق.