نتانياهو: نندد بتدنيس مقابر يهودية من قبل متوحشين معادين للسامية

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، بـ"تدنيس 80 مقبرة يهودية في شمال شرق ​فرنسا​"، ووصف ذلك بأنّه "أمر مثير للصدمة وقام به متوحّشون معادون للسامية ويستخدمون رموزًا نازية".

وركّز في بيان، على "أنّني أدعو قادة فرنسا و​أوروبا​ إلى اتخاذ موقف قوي بوجه معادة السامية".

وكان قد تمّ اكتشاف 80 قبرًا يهوديًّا رسم عليها رمز النازية، في مقبرة يهودية في قرية كاتسنايم القريبة من الحدود مع ​ألمانيا​ في منطقة الالزاس.