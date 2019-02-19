العثور على جثث ستة من أصل 12 شخصا خطفهم مسلحون جنوب بغداد

عثرت القوات الأمنية ​العراق​ية على جثث ستة من 12 شخصًا خطفهم الأحد مسلحون في منطقة النخيب جنوب غرب ​بغداد​.

وكان مركز الإعلام الأمني قد أعلن في بيان، أنّ "مسلحين يستقلّون عجلتين قاموا بخطف 12 مواطنًا في منطقة النخيب، أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية". ولفت إلى أنّ "المختطفين هم من منطقة النخيب الواقعة بين محافظتي النجف والأنبار، ومن محافظة ​كربلاء​".

يُذكر أنّ العراق كان قد أعلن في نهاية العام 2017، دحر تنظيم "داعش" الإرهابي الّذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة العراق.