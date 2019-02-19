حريق في كندا يودي بحياة سبعة أطفال من اللاجئين السوريين

أعلنت ​الشرطة الكندية​ أن سبعة أطفال من عائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم الثلاثاء في حريق اجتاح منزلهم في مدينة هاليفاكس الكندية. ، وذكرت الشرطة في مدينة اتلانتيك أن "يُعتقد أن جميع القتلى هم أطفال صغار من العائلة نفسها، كما أن رجلا وامرأة لا يزالون في المستشفى". وكذلك أصيب رجل بحروق خطيرة.

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