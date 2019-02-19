اردوغان: إبقاء اللاجئين داخل حدودنا ليس الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة القادمة من سوريا

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "المزيد من الجدران والأسلاك الشائكة ليس حلًّا لمنع ​الهجرة​ غير النظامية"، لافتًا إلى أنّ "قطع المساعدات عن ​اللاجئين الفلسطينيين​ ومحاولة إخضاعهم عبر ​الفقر​ والعوز، مناف للإنسانية".

وركّز على أنّ "الهجرة قضية إنسانية وسياسية ذات بعد أمني"، مبيّنًا أنّ "في العالم حاليًّا نحو 260 مليون مهاجر وأكثر من 68 مليون مُهجّر وأكثر من 25 مليون لاجئ، والأرقام في ازدياد. المهاجرون سيلجأون إلى وسائل جديدة للهروب مع استمرار حالة انتهاك القوانين والصراعات في العالم واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء".

وكشف اردوغان أنّ "نفقاتنا لصالح اللاجئين تجاوزت 37 مليار دولار، وصيغة المنطقة الآمنة الّتي طرحتها في الأعوام الأولى للأزمة هي أنسب حلّ عملي لعودة ​النازحين السوريين​". وشدّد على أنّ "إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لا يمكن اعتباره الطريقة المثلى لحلّ مشكلة الهجرة الّتي مصدرها ​سوريا​".