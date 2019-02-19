أوضح المندوب الفرنسي لدى ​مجلس الأمن​ ​فرانسوا ديلاتر​، أنّ "هناك تقدّمًا في تطبيق اتفاق ​السويد​". وركّز خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ​اليمن​، على أنّ "الوضع في ​الحديدة​ لا يزال هشًّا والعمليات العسكرية تستمّر في اليمن، ويجب التنسيق مع رئيس البعثة الأممية". وبيّن "أنّنا سنفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد".

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب فرنسا بمجلس الأمن: الوضع بالحديدة هش وسنفرض عقوبات على معرقلي اتفاق السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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