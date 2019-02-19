وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الهندية نيودلهي

وصل ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ إلى العاصمة الهندية ​نيودلهي​، المحطة الثانية في جولته الآسيوية. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، في مقدّمة مستقبلي ولي العهد السعودي في المطار. وتربط السعودية والهند علاقات تاريخية وطيدة وتعاون مشترك يجمع البلدين على الصعد السياسية والاقتصادية كافّة، وفي مجالات الأمن والدفاع، وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1947 بعد استقلال الهند.

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