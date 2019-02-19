محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يقام عزاء المفكر الكبير الدكتور حسنين كشك، مساء الأربعاء، بمسجد عمر مكرم، والذي غيبه الموت اليوم، بعد صراع مع المرض.
يذكر أن "كشك"، من أبرز علماء الاجتماع في مصر والوطن العربي، وعمل أستاذا لعلم الاجتماع، وخبيرا بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكان أحد مؤسسي التنظيم الشيوعي المصري.
وكان "كشك" صاحب مسيرة كفاحية وفكرية طويلة، وانتخب عضوًا باول مكتب سياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بعد المؤتمر العام الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عزاء المفكر حسنين كشك أحد مؤسسي التنظيم الشيوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.