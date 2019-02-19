العثور على جثث 6 أشخاص خطفهم مسلحون جنوب بغداد

عثرت القوات الأمنية العراقية الثلاثاء على جثث ستة من 12 شخصاً خطفهم مسلحون في منطقة النخيب جنوب غرب بغداد، الأحد الماضي، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وكان مركز الإعلام الأمني أعلن في بيان مساء، أمس الاثنين، أن "مسلحين يستقلون مركبتين، قاموا بخطف 12 مواطناً في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية".

ولفت البيان إلى أن المختطفين هم من منطقة النخيب الواقعة بين محافظتي النجف والأنبار، ومن محافظة كربلاء.

وأكد مدير ناحية الحيرة في جنوب محافظة النجف عبد الواحد الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، "العثور على جثث ستة أشخاص من عشيرة واحدة، وقد أعدموا رمياً بالرصاص".

وإذ أشار الفتلاوي إلى أن الجثث نقلت إلى مركز الطب العدلي في محافظة كربلاء، اتهم تنظيم "داعش" الإرهابي بقتل هؤلاء.

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