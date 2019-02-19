فيديو.. قطر تكذب نفسها بشأن مجلس التعاون الخليجي

أمير قطر

وكالات:

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، فيديو بعنوان: "قطر تكذب نفسها بشأن مجلس التعاون الخليجي".



وأوضح فيديو مداد نيوز، أن الدوحة غيرت روايتها الرسمية بشأن دعوة السعودية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في

شهر ديسبمر الماضي.



وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الأحد، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونخ، الألمانية، إن قطر لم تتلقَ دعوة من السعودية لحضور القمة

الخليجية.



لكن هذا التصريح يتناقض مع ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية الرسمية في وقت سابق، من أن الأمير تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، جرى الحديث عنها على نطاق واسع في الإعلام القطري باعتبارها انتصارًا للدوحة على الأزمة، ما يثير العديد من التساؤلات حول هذا التناقض بين الوزير ووكالة الأنباء الرسمية.