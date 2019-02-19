المعارضة الجزائرية تبحث عن مرشح توافقي

تعقد أحزاب المعارضة الجزائرية غداً الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً، للخروج بمرشح توافقي ينوب عن كل الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أبريل (نيسان) المقبل.

من ناحية أخرى، قال مقران آيت العربي، مدير حملة الجنرال المتقاعد علي لغديري، المرشح للانتخابات المقبلة، إن "المرشح الحر، لن يحضر اجتماع أحزاب المعارضة المزمع عقده، رافضاً الحديث عن أسباب عدم الدخول في التوافق".

وتعيش الجزائر حالة من التوتر، حيث خرج الشباب في مسيرات شعبية عبر مختلف ولايات البلاد، رافضين ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، إلى جانب تمزيق صوره في ولاية خنشلة (الشرق الجزائري).

ومن المقرر أن يخرج مناهضو الولاية الخامسة في مسيرات حاشدة لرفض ما اعتبروه (انتهاك للدستور) الجمعة المقبلة.