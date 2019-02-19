دوري أبطال أوروبا..التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام أولمبيك ليون

كشف إرنتستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام فريق ليون، على أرضية ملعب “بارك أولمبيك ليون”. واستعاد النادي الكتالوني أبرز نجومه في لقاء “تشامبيونز ليغ”، حيث جاءت التشكيلة الأساسية كالاتي: تير شتيجن سيميدوج جيرارد بيكي لينغليت جوردي ألبا سيرجيو بوسكيتس إيفان راكيتيتش سيرجي روبيرتو عصمان ديمبيلي ليونيل ميسي لويس سواريز

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