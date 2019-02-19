عاجل.. مسلح يصيب اثنين من المارة في هجوم بمدينة مارسيليا الفرنسية والشرطة ترديه قتيلا

أفادت مصادر في الشرطة أن شخصا أصاب اثنين من المارة بسلاح أبيض، ظهر الثلاثاء، في وسط مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) قبل أن يقوم عناصر من الشرطة بقتله.

وقالت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس “لا يزال الوضع قيد التقييم من قبل فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس، بالتنسيق مع النيابة العامة في مرسيليا”.

وأضافت النيابة العامة أن المعتدي من مواليد العام 1983 وليس لديه سوابق.

ولدى وصول عناصر من الشرطة إلى مكان الحادث شهر المعتدي سلاحا ناريا، فقاموا بإطلاق النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة سرعان ما توفي متأثرا بها.



وأوضحت الشرطة أن حياة الجريحين ليست في خطر.

كما قال مصدر في الشرطة في وقت لاحق أن شخصا ثالثا أصيب بجروح على مستوى ساقيه بشظايا رصاصة.

ووصلت الى المكان تعزيزات من قوات الشرطة وجهاز الاطفاء، كما انتقل الى المكان النائب العام وعمدة مرسيليا جان كلود غودان.