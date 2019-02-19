“فيليب موريس”.. أول شركة تحصل على شهادة “التساوي في الأجور” في المغرب وتسعى لطرح “إيكوس”

كشفت شركة “فيليب موريس” للتبغ، أن عدد مستعملي السجائر البديلة “ايكوس”، والتي تعمل على تسخين التبغ عوض حرقه، بلغ 6.6 مليون شخص في 44 بلد، لكن لم يتم بعد تسويق المنتوج في المغرب.

واعتبرت عبلة بنسليمان، مديرة العلاقات مع المؤسسات، في لقاء مساء اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، أن تسويق السجائر البديلة في المغرب تتطلب وقتا كبيرا، كما يجب توعية المستهلك والمدخن المغربي بالسجائر التي تم وضعها في خانة المنتجات “مخففة المخاطر”.

من جهة ثانية، واحتفالا بعشر سنوات على تواجدها في المغرب، حصلت الشركة على شهادة التساوي في الأجور بين موظفيها. وقال ندير عشران، مسؤول الموارد البشرية، في حديث مع “اليوم24″، أن الشهادة تؤكد أن أجور النساء والرجال متساوية في نفس العمل، وكذلك فرص التطور المهني للموظفين داخل الشركة.

وحسب المتحدث ذاته، تمنح الشهادة من مؤسسة مستقلة “equal salary”، وشركة “فيليب موريس” هي أول شركة تحصل عليها. ومنذ 2008 استثمرت الشركة ما يزيد عن 4 ملايير دولار، كما بلغ حجم استثمارها في المغرب 400 مليون درهم.