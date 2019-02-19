هذا ما قررته العصبة الاحترافية بخصوص مباريات القسم الثاني!

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عشية اليوم الثلاثاء، توحيد موعد انطلاق مباريات القسم الوطني الثاني، وذلك انطلاقاً من الأسبوع 21 من المنافسات المحلية.

وأوضحت العصبة في بلاغ لها، أن قرار توحيد موعد انطلاق مباريات الدوري الإحترافي للقسم الوطني الثاني، يهدف إلى ضمان المصداقية وتكافئ الفرص، بالنسبة لجميع الأندية المنتمية لهذا القسم.

وشدد بلاغ العصبة الاحترافية، أنه نظرا لكون جل الملاعب تحتضن مباريات الفئات الصغرى أيضا، فإن البطولة الوطنية لكرة القدم الاحترافية القسم الثاني فئة الكبار ستبرمج أيام السبت، وستخصص أيام الأحد لبرمجة مباريات الفئات الصغرى تفاديا للغيابات المدرسية لهذه الفئات العمرية