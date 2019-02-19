النوّاب الأوروبيون يُحددون شروطهم لاتّفاقٍ تجاريّ مع الولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن النواب الأوروبيون، اليوم الثلاثاء، شروطهم للتوصل إلى إتفاق تجاري حول السلع الصناعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ قرّرت لجنة التجارة الدولية داخل البرلمان الأوروبي، أن "الدخول في مفاوضات يصب في صالح المواطنين الأوروبيين وشركات الاتحاد الاوروبي، لأن ذلك سيتيح تهدئة التوتر الحالي في العلاقات التجارية" مع واشنطن، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ووضع النوّاب في الوقت نفسه "شروطهم للتوصل إلى اتفاق"، ابتداء من "تخلي الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية" عقابية على الألمنيوم والصلب، وهو ما تقوم به واشنطن على الصادرات الأوروبية من هاتين المادتين منذ حزيران/ يونيو 2018، وصولًا إلى تعليق المفاوضات "في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة"، مثلا على السيارات الأوروبية مثلما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر.

والتكليف الذي سيعطيه النواب الأوروبيون إلى المفوضية الأوروبية التي ستقود المحادثات باسم الدول الأعضاء يجب أن يضم أيضا قطاع السيارات، وهو مطلب قديم للأوروبيين على أن يتم استثناء الزراعة خلافا لما يريده الأميركيون.

وتم اتخاذ هذا القرار داخل لجنة التجارة الدولية بـ21 صوتا مقابل 17 صوتوا ضد مع امتناع شخص عن التصويت. ومن المُقرّر أن يعرض هذا القرار على البرلمان الاوروبي للتصويت عليه في آذار/ مارس المقبل.

ولا يتمتع البرلمان الأوروبي سوى بدور استشاري بما يتعلق بتكليف المفوضية التفاوض، إلا أن الكلمة الأخيرة تبقى له للموافقة على الاتفاق المستقبلي قبل أن يدخل حيز التطبيق، لذا، يلتقي وزراء التجارة يوم الجمعة المُقبل، في بوخارست ليقرروا ما إذا كانوا سيمنحون بروكسل حق بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي في تموز/ يوليو، عُقدت هدنة في الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال قمة جمعت رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتعهد الرجلان عندها العمل للتوصل إلى اتفاق تبادُل حر على السلع الصناعية فقط؛ ما أبعد -ولو لأشهر عدة- شبح الحرب التجارية بين العملاقين.