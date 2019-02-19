وزير دفاع فنزويلا: يتعين "المرور على جثثنا" لتنصيب دُمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الجيش سيبقى ملتزما بالولاء المطلق للرئيس نيكولاس مادورو، قائلا "على الراغبين بفرض إدارة دُمية المرور فوق جثثنا"، وذلك في كلمة بثتها قنوات تلفزة محلية، اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات لوبيز، ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للجيش الفنزويلي، لدعم المعارضة التي يتزعمها رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا".

وأضاف لوبيز أن "القوات المسلحة الوطنية البوليفارية (الجيش الفنزويلي)، المناهضة للإمبريالية منذ البداية، لا يمكن إخضاعها عبر الابتزاز والتهديدات"، وشدد على أن قوات بلاده " ليسوا مرتزقة يدينون بالولاء لمن يدفع أكثر".

وأضاف أن الراغبين بفرض إدارة جديدة "تكون دمية بيد الولايات المتحدة، سيضطرون للمرور على جثثنا"، ولفت إلى أن ترامب يسعى "لإشعال حرب أهلية" في فنزويلا، بذريعة "المساعدات الإنسانية".

ويشكل استقبال المساعدات الخارجية، أحد الملفات الخلافية بين مادورو والمعارضة، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد.

وسبق أن أكد مادورو أن المساعدات تعد "جزءا من إستراتيجية الولايات المتحدة لاحتلال فنزويلا"، وأنه "لن يسمح بهذا الاستعراض".

فيما تقول المعارضة إن 300 ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة، كما سيواجه نحو مليوني شخص مشاكل صحية، وينبغي السماح بدخول المساعدات إلى البلاد.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، إثر إعلان غوايدو، بتولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.