نادي الأسير: حالة استنفار في سجن "النقب الصحراوي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يشهد سجن "النقب الصحراوي" حالة استنفار، بحسب ما أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وتحديدا قي قسم قلعة (أ)، وأضاف أن إدارة المعتقل، استدعت طواقم الإنقاذ وسيارات الإسعاف.

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