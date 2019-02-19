لاعب هـ. أم الفحم: حققنا فوزا مهما في طريقنا للصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز فريق هبوعيل أم الفحم صدارته للائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، بعد فوزه على مكابي تسور شالوم بهدف مقابل لا شيء للأخير.

ويتصدر الفريق الفحماوي لائحة الدوري برصيد 37 نقطة وهو يبتعد بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، هبوعيل باقة الغربية.



وقال لاعب هبوعيل أم الفحم، محمد محاميد "جنجي"، بعد إحرازه هدف الفوز في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة، إنه "بفضل الله حققنا فوزا صعبا على فريق عنيد وعلى ملعب صعب، وبالتالي تمكنا من تعزيز صدارتنا وتوسيع الفارق عن صاحب المركز الثاني".

وأضاف أننا "لا يهمنا الفرق الأخرى وما يهمنا هو أنفسنا، بحيث تمكنا من تحسين مستوانا بعد تراجعه على مدار مباريات عديدة، وأثبتنا ذلك أمام مكابي تسور شالوم".

وختم محاميد بالقول إننا "نكن كل الاحترام للجماهير على كل ما تقدمه من دعم لنا، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نحقق حلمهم ونكون عند حسن ظنهم في النهاية".