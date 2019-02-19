الان تتابع تركيا تعالج زعيم تنظيم القاعدة في مستشفى حكومي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر طبي تركي، أن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أبو محمد الجولاني نقل إلى مستشفى حكومي بولاية هاتاي التركية على إثر إصابته في تفجير بإدلب يوم أمس.

أفاد تقرير الوكالة الروسية بإصابة زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي (المحظور في روسيا)، المدعو أبو محمد الجولاني، في انفجار مزدوج استهدف موكبه في مدينة إدلب السورية يوم أمس الاثنين، أكد مصدر طبي تركي أن الإرهابي الجولاني قد نقل مساء أمس الاثنين إلى المستشفى الحكومي في ولاية هاتاي التركية الحدودية مع سوريا بعد إصابته بجروح بالغة خلال التفجير المزدوج الذي استهدف موكبا له في مدينة إدلب السورية.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “تم مساء أمس نقل شخص مصاب بجروح بالغة في رأسه إثر تفجير وقع بمدينة إدلب السورية، إلى المستشفى الحكومي بمدينة أنطاكيا التابعة لولاية هاتاي”.

وأضاف المصدر: “أن الشخص الذي تم نقله إلى المستشفى كان مصابا بشظايا في رأسه أدت إلى إصابته بارتجاج في الدماغ وقد خضع لعملية جراحية في رأسه”، متابعا أن “الشخص المصاب هو الإرهابي أبو محمد الجولاني”.

وأشار المصدر إلى أن “الجولاني وضع في وحدة العناية المركزة وحالته خطيرة حيث دخل في غيبوبة”.

وأكدت مصادر خاصة في إدلب لوكالة “سبوتنيك”، يوم أمس الاثنين 18 فبراير، أن المتزعم العام لتنظيم “القاعدة” في بلاد الشام، الإرهابي أبو محمد الجولاني، أصيب بجروح خلال التفجير المزدوج الذي استهدف موكبا له بعد ظهر اليوم.

وأكدت المصادر من داخل إدلب، أن اثنين من مرافقيه من أوزبكستان قتلا جراء الانفجار الذي وقع في منطقة حي القصور ضمن القسم الجنوبي لمدينة إدلب.

ونقل مصدر عن أحد عناصر “الخوذ البيضاء”، الذراع المدني لتنظيم “جبهة النصرة”، أن مسلحي التنظيم الإرهابي ضربوا طوقا أمنيا مشددا حول “المشفى التخصصي الجراحي” الذي تلقى الجولاني الإسعافات الأساسية داخله، قبل نقله على وجه السرعة إلى مكان مجهول خارج إدلب تحت حراسه مشددة.