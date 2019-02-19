الان تتابع فاجعة تحزن العراق.. وفاة 6 توائم بعد أيام من ولادتهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في فاجعة هزت الأوساط العراقية، انطفأت فرحة عراقي وزوجته بعدما فارق 6 من توائمهم السبعة الحياة على نحو سريع بعد أيام من إبصارهم نور الحياة.

الأب المكلوم كتب عبر صفحته على فيسبوك: “نحن بشر من طين، يوجعنا الأذى يجرحنا صغير الشوك، ويجبرنا لطف الله. أبنائي التوائم في ذمة الله”.

وقال مسؤول في مستشفى “البتول التعليمي”، حيث وُلد التوائم السبعة، إن أما وضعت مواليدها السبعة قبل عدة أيام، في الشهر السادس من الحمل، وكانت الولادة طبيعية لكنها مفاجئة، مشيرا إلى أن أعضاء المواليد لم تكن مكتملة.

وكان التوائم قد وُلدوا في المستشفى الموجودة في محافظة ديالى شمال بغداد، في الـ11 من فبراير الجاري، وفق ما ذكرت وزارة الصحة العراقية في منشور لها على صفحتها الموثقة بموقع “فيسبوك”.

وأشار المنشور إلى أن الأطباء اعتبروا حالة المواليد “في خطر”، لذلك جرى نقلهم إلى مركز العناية بالأطفال الخدج، الذي يعانون من مشكلات معقدة، لكن حالة هؤلاء المواليد ساءت، فتوفي ذكر و6 إناث.

وأوضح المسؤول أنه لم يبق سوى مولودة اسمها “نور”، لم تتجاوز مرحلة الخطر حتى الآن، إذ إنها تخضع للأجهزة التنفسية، فيما استقرت حالة الأم.