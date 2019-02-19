بيرني ساندرز يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم بيرنى ساندرز - صورة أرشيفية

أعلن السناتور التقدمي المستقل بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء، نيته خوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستقام بنهاية العام القادم.

ووصف ساندرز (77 عاما) في رسالة إلكترونية لأنصاره الرئيس دونالد ترامب "بالأخطر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث" مضيفاً بأن حملته ستعمل على خلق حكومة واقتصاد يعملان لمصلحة الجميع عوضاً عن خدمة مصالح القليل من المنتفعين.

واشتهر ساندرز، المعروف بسياساته اليسارية، بمنافسته الشديدة والغير متوقعة مع هيلاري كلينتون على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافس ضد الجمهوريين بانتخابات عام 2016 التي خسرتها كلينتون أمام ترامب.

وفاز ساندرز آنذاك بترشيح الديمقراطيين في 23 ولاية أمريكية وهو ما ساهم في صعود تيار ليبرالي تقدمي أمام الفكر المحافظ الذي غلب على سياسات الحزب خلال العقود الأخيرة.

وسيبدأ ساندرز حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في فبراير-شباط 2020 استعداداً للانتخابات المتوقع أن يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لولاية ثانية.