سفير ايران بدمشق يثمن موقف سوريا في محاربة الارهاب

ثمن سفير ​ايران​ بدمشق "جواد ترك آبادي"، "موقف ​سوريا​ القوي في محاربة التنيظمات الارهابية"، مؤكداً ان "هذا الموقف المشرف يجب ان يسجل في التاريخ"، موضحاً أن "التكفيرييين لقوا هزيمة منكرة"، لافتاً إلى أن "موقف سوريا القوي في مواجهة الارهابيين يجب ان يسجل في التاريخ".

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