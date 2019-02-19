خارجية اليابان: ندعم غوايدو وندعو فنزويلا إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة

أعلن وزير الخارجية اليابانية تارو كونو، أنّ "بلاده تدعم المعارض الفنزويلي ​خوان غوايدو​ الّذي أعلن نفسه رئيسًا موقتًا ل​فنزويلا​".

وبيّن في مؤتمر صحافي، أنّ "بلدنا دعا إلى انتخابات مبكرة في فنزويلا، لكن للأسف لم يحصل ذلك"، منوّهًا إلى أنّ "نظرًا للظروف، فنحن ندعم بوضوح غوايدو، وندعو البلد من جديد إلى تنظيم انتخابات حرّة وعادلة".

وكان قد وجّه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تحذيرًا لقادة الجيش الفنزويلي، لافتًا إلى أنّهم سيخسرون إذا رفضوا السير خلف غوايدو.