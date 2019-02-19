نتانياهو: المجر تعتزم فتح مكتب دبلوماسي في القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "المجر قررت فتح مكتب دبلوماسي في مدينة القدس"، مشيراً إلى أنه "بعد أشهر من الجهود التي قدتها، حققنا اليوم إنجازًا مهمًا للغاية؛ المجر قررت فتح مكتب دبلوماسي في القدس تابع لسفارتها".
ولفت إلى أن "سلوفاكيا أيضًا قررت فتح مركز إبداعي وثقافي في مدينة القدس، وذلك بعد أن أعلنت التشيك فتح البيت التشيكي في المدينة"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود أتت بثمارها".
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