نتانياهو: المجر تعتزم فتح مكتب دبلوماسي في القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "​المجر​ قررت فتح مكتب دبلوماسي في مدينة ​القدس​"، مشيراً إلى أنه "بعد أشهر من الجهود التي قدتها، حققنا اليوم إنجازًا مهمًا للغاية؛ المجر قررت فتح مكتب دبلوماسي في القدس تابع لسفارتها".

ولفت إلى أن "​سلوفاكيا​ أيضًا قررت فتح مركز إبداعي وثقافي في ​مدينة القدس​، وذلك بعد أن أعلنت ​التشيك​ فتح البيت التشيكي في المدينة"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود أتت بثمارها".