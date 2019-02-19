الخارجية الفرنسية: ملتزمون بالاتفاق النووي

أكدت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ "التزام ​فرنسا​ ب​الاتفاق النووي​ مع ​ايران​"، مشيرةً إلى أن "فرنسا تتعهد بتنفيذ الاتفاق النووي احتراماً للاتفاقات الدولية والأمن العالمي كما ورد في تغريدة للسفارة الفرنسية ب​طهران​".

ولفتت إلى أن "مادامت ايران ملتزمة بتعهداتها النووية فإن فرنسا تواصل دعمها للاتفاق الذي حاز على تأييد ​مجلس الامن الدولي​ وفق قرار 2231 الصادر بالاجماع"، مشيرةً إلى أن "هذا البلد مع شريكيه الاوروبيين يدعمان اسلوبا في إطار طويل الأمد يرتبط ب​الاتفاق النووي الايراني​".

وأشارت الى إن "الخطوة التي تم تنفيذها مع الشركاء الاوروبيين لاسيما ​المانيا​ و​بريطانيا​ تركزت على آلية دعم التبادل التجاري بهدف تسهيل هذه العملية القانونية مع ايران وفق إطار وقوانين ​الاتحاد الاوروبي​ وقرار ​مجلس الأمن​ 2231 الصادر في عام 2015".