باقري: ايران احتفلت بالذكرى الاربعين لانتصار ثورتها رغم انف الاعداء

لفت رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ​اللواء​ محمد باقري إلى ان "الشعب الايراني احتفل بالذكرى السنوية الاربعين لانتصار ثورته الاسلامية رغم انف الاعداء"، مشيراً إلى أن "الذكرى السنوية الاربعين لانتصار ​الثورة الاسلامية​ المجيدة اقيمت بكل روعة وفي ظل الامن التام رغم انف الاعداء الذين كانوا يتحدثون عن احلامهم بان لا يروا مثل هذه الايام".

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