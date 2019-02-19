علوية: مياه القرعون ليست صالحة حتى للري

اكد مدير عام ​مصلحة الليطاني​ ​سامي علوية​ في حديث تلفزيوني أن "مياه ​القرعون​ ليست صالحة حتى للري"، معتبرا ان "الخطير هو ان استخدام مياه القرعون سيدفع الى التساؤل حول ماهية المعايير التي يستخدمها ​مجلس الانماء والاعمار​ في محطات التكرير".

وراى علوية ان "كل مشروع موضوعه استثمار مياه الليطاني هو مشروةع فاشل قبل تنظيف النهر".