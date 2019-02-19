علوية: مياه القرعون ليست صالحة حتى للري

اكد مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية في حديث تلفزيوني أن "مياه القرعون ليست صالحة حتى للري"، معتبرا ان "الخطير هو ان استخدام مياه القرعون سيدفع الى التساؤل حول ماهية المعايير التي يستخدمها مجلس الانماء والاعمار في محطات التكرير".
وراى علوية ان "كل مشروع موضوعه استثمار مياه الليطاني هو مشروةع فاشل قبل تنظيف النهر".
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