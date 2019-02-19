الهيئة الصحية نقلت مرضى من مستشفى الفنار إلى مركز الإمام الكاظم ومستشفى جويا

نقلت ​الهيئة الصحية الإسلامية​ 37 مريضًا جلّهم من الإناث، من مرضى "مستشفى ​الفنار​" في المصيلح، إلى "مركز الإمام الكاظم" التابع لجمعية "الإمداد لرعاية المسنين" في منطقة الحوش شرق صور، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الصحة العامة ​جميل جبق​.

وقد أُعدّت للمرضى الترتيبات الصحية والإجتماعية كافّة، ولدى وصولهم قُدّمت لهم وجبة الغداء وأُخضعوا للفحوصات المخبرية المطلوبة، لينقَلوا بعدها إلى غرف في طابقين جُهّزت بأحدث الأجهزة صحيًّا واجتماعيًّا.

وكان سبق هذه الترتيبات، احتفال حضره ممثّل جبق مستشاره الإعلامي محمد عياد، مدير عام جمعية "الإمداد" الخيرية محمد برجاوي، مدير "مركز الإمام الكاظم" مصطفى حمدان وحشد من رؤساء المجالس البلدية والإختيارية ومهتمّون بالشأن الإجتماعي.

في هذا الإطار، لفت عياد إلى أنّ "ما حصل في "مستشفى الفنار" نضعه في خانة خير العمل، وما شهدناه لا يمكن أن يوصف، حيث أرسلنا لمعاينة المكان على أساس التقارير والصور، وبعد الجولة الّتي قمنا بها اتُّخذ القرار بإعادة تأهيل المركز".

وشدّد على أنّ "الوزارة يجب أن تكون عينها مفتوحة وتفعّل الرقابة، وسيتمّ الإستماع إلى شهادات وإفادات كلّ من له علاقة بالموضوع، على أمل الوصول إلى نتيجة ترضي الإنسان وكرامته".

كذلك، استقبل "مستشفى جويا الرعائي" التابع للهيئة الصحية الإسلامية 16 مريضًا من "مستشفى الفنار"، أُدخلوا الى غرف مخصّصة، بعدما استقبلهم الممرضات وجهاز المستشفى بالورود والحلوى.