أعلنت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​ ببيان، أن "قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت ينفذ قرار المحافظ ​زياد شبيب​ القاضي بإقفال المحلات المخالفة عند مدخل بيروت الشمالي بمؤازرة فوج حرس ​مدينة بيروت​".

كانت هذه تفاصيل خبر إقفال المحلات المخالفة عند مدخل بيروت الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.