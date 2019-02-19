معوض: نعم لزواج مدني اختياري نحو دولة علمانية

أكد رئيس حركة الاستقلال النائب ​ميشال معوض​ أنه "أحترم وأتفهم موقف القيادات الدينية من ​الزواج المدني​ لو كان إلزاميا"، مضيفا:"أحيّي موقف وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وأدعوها لطرح الزواج المدني الاختياري للحوار الجدي التزاما ب​الدستور​ واحتراما لحرية المعتقد وحق الانسان في الاختيار، وكي لا تبقى ​الدولة المدنية​ التي ينادي بها الكثيرون شعارا فارغا".

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