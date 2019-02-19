الطقس غدا غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط" .

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ و​أمطار​ متفرقة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مع بقاء خطر تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الخميس: غئم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الجمعة: غئم جزئيًا الى غائم غائم أحيانًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة ومتقطعة كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.