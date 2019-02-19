بالصور.. فحص وعلاج 250 حالة في قافلة طبية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتورة السيدة علي مشرف، مساء اليوم الثلاثاء، عن فحص وصرف دواء بالمجان لـ250 مواطنًا في قافلة طبية، لأهالي قري غرب الموهوب بمركز الداخلة بالتنسيق، والتعاون مع أمانة "مستقبل وطن".

وقالت "مشرف" إن القافلة ضمت 4 تخصصات طبية، وجري توقيع الكشف على 79 حالة في تخصص الباطنية، و90 طفلا، و36 حالة في طب الأسنان، 45 سيدة في تخصص أمراض النساء والتوليد، بإجمالي 250 حالة.

ووفقًا لبيان صادر عن حزب "مستقبل وطن" بالوادي الجديد، فإن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن وبالتنسيق مع مديرية الصحة وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط.

وأضاف بيان الحزب أنه جرى توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لمواطني قرية غرب الموهوب الأم، والقرى المجاورة لها.