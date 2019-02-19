الأمم المتحدة: إعادة انتشار القوات في الحديدة قد تبدأ غداً

قال مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية "ربما تبدأ اليوم أو غدا".

وكانت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي التابعة لإيران قد اتفقتا خلال محادثات جرت في ديسمبر الماضي في السويد على سحب القوات بحلول السابع من يناير لكن الاتفاقية لم تنفذ.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الأحد توصل الطرفين لاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.