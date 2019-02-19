إنارة أحياء حمص المتضررة بالطاقة الشمسية.. بسوريا

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أفاد رئيس دائرة الإنارة في مجلس حمص السورية محمد بزناوي، بإنجاز خطة متكاملة لإنارة الأحياء المتضررة في المدينة التي دمرت بشكل شبه كامل خلال الحرب، بالطاقة الشمسية.
وأضاف بزناوي أن الخطة ستنجز بشكل خاص في الأحياء التي يصعب إيصال الكهرباء إليها في الوقتالراهن، مشيرا إلى أنه سيتم وضع أجهزة طاقة شمسية بمعدل ما بين 10 إلى 15 جهازا في كل حي من هذه الأحياء وحل مشكلة الإنارة فيها.
وذكر أن الدائرة انتهت مؤخرا من إنارة عدد
وأشار المسؤول إلى أنه خلال العام الحالي سيتم تنفيذ عدة عقود صيانة للشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ومنها شارع الخراب وطريق طرابلس، الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل بسبب تضرر الإنارة فيه بشكل كبير والمدخل الجنوبي لمدينة حمص بالإضافة إلى صيانة الإنارة في حي الوعر.
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