اعتقالات وإصابات خلال مواجهات في الأقصى

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بعد هجوم قوات الاحتلال على المصلين عند باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية في المدينة أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين بعد انتهاء صلاة العشاء عند باب الرحمة الذي قامت قوات الاحتلال بإغلاقه قبل أيام ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال نحو 15 آخرين.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال هاجمت المصلين بعد قيام الشبان بإزالة الباب والأقفال الحديدية للمرة الثانية خلال يومين.