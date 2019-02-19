كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير دفاع فنزويلا يرد بتهديد قوي على تصريحات ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على المعارضة أن تمر على "جثثنا" قبل أن تتمكن من عزل الرئيس نيكولاس مادورو وفرض حكومة جديدة.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "من يحاولون فرض رئيس هنا في فنزويلا… سيضطرون للمرور على جثثنا"، بحسب "رويترز".

تأتي تصريحات الوزير الفنزويلي بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الجيش الفنزويلي لدعم زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو قبل فوات الأوان.

وقال ترامب أمام تجمع للفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة "نحن نريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا، لكن جميع الخيارات مطروحة"، مؤكداً أن بلادة تريد إحلال الديمقراطية في فنزويلا وكوبا.

ودعا الجيش الفنزويلي للتوقف عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن غوايدو تعهد بالعفو العام عن المسؤولين في الأجهزة الأمنية الفنزويلية، الذين تتهمهم المعارضة بانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف ترامب "لدي رسالة لكل ممثل شرعي في الحكومة الفنزويلية يدعم الرئيس مادورو للبقاء السلطة. العالم كله ينظر إليكم. لا يمكنكم الاختباء وراء الخيارات التي تواجهكم، يمكنك قبول عرض غوايدو السخي بالعفو والعيش بسلام مع عائلتكم".

وتابع ترامب:"يمكنكم مواصلة دعم مادورو، في حال اخترتم هذا الطريق فلن يكون لكم ملاذ آمن أو مخرج سهل، ستفقدون كل شيء. اليوم أطلب من كل عضو في نظام مادورو أن يضع حدا لهذا الكابوس من الفقر والجوع والموت للشعب الفنزويلي، ولقد حان الوقت الآن لكي يعمل جميع الوطنيين في فنزويلا كشعب واحد".