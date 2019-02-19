كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلجيكا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات للعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الإنمائي البلجيكي، ألكسندر دي كرو، عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية للعراق تبلغ قيمتها 7.6 مليون يورو خلال العام الجاري.

وقام وزير التعاون الإنمائي ألكسندر دي كرو والمفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية كريستوس ستيلانديس، بجولة ميدانية في الموصل"، وفق بيان صحفي نقله موقع وزارة الخارجية البلجيكية.

وأضاف البيان، "وبسبب القتال العنيف، فر ما يقرب من مليون شخص من الموصل، ولم يعد 400 ألف شخص حتى الآن. وأعلن الوزير دي كرو أن بلادنا ستوفر 7.6 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للعراق هذا العام".

وتابع البيان "تسببت الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق، بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية. حيث نزح ما يقرب من ستة ملايين شخص، وما زال هناك 1.8 مليون نازح".

ووصل دي كرو، مساء أمس الاثنين، إلى مطار أربيل الدولي، ومن المقرر أن يعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في إقليم كردستان، تتركز على العلاقات الثنائية.