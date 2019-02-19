تفاصيل جديدة في قضية استخراج جمجمة من المقبرة وبيعها بـ5 دراهم

عرفت قضية الجمجمة، التي عرضت في بني ملال للبيع، الأسبوع الماضي، تطورا جديدا، بعد أن ثبت أن الشخص، الذي حاول بيعها، مختل عقليا، ويعاني اضطرابات نفسية.

وأوضح مصدر “اليوم 24″، أمس الاثنين، أنه تم إيداع المعني بالأمر في مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الجهوي ببني ملال قصد علاجه، في حين تمت إعادة دفن الجمجمة في المقبرة.

وأثبتت التحقيقات أن المعني بالأمر قد حصل على الجمجمة من داخل المقبرة المحاذية لسوق القديم، وتعتبر هذه الأخيرة نقطة سوداء في المدينة، بعدما أصبحت ملاذا للمتشردين من ذوي السوابق العدلية، إذ إنها مقفلة لأزيد من عقدين من الزمن.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر تم اعتقاله، يوم السبت الماضي، حينما عرض جمجمة للبيع في السوق القديم للمدينة، محدد لها سعر 5 دراهم.