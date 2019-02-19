الاحتلال يقتحم الأقصى: إصابات واعتقالات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخرون، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك إثر اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والاعتداء على المصلين.

ويشهد المسجد الأقصى، خلال هذه الأثناء، توترا شديدا ومواجهات بالأيدي بفعل الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال للمسجد من باب المغاربة، وشروعه بالاعتداء على المصلين في منطقة باب الرحمة.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن جنود الاحتلال اعتدوا على المصلين بالضرب المبرح واعتقلوا عددا كبيرًا منهم، إثر إقدام عشرات الشبان بإزالة البوابة التي وضعها الاحتلال، عند باب الرحمة، وأغلقت بالسلاسل الحديدية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن طواقمه "نقلت إصابة من داخل المسجد الأقصى إلى المستشفى"، وأوضح أن "الإصابة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابة.

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وأكد المصادر إصابة رئيس نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتواجدين في المسجد الأقصى.

وقامت شرطة الاحتلال بالقدس، صباح اليوم، بإزالة السلاسل الحديدية والأقفال التي وضعتها على الباب الخارجي لـ"لباب الرحمة" بالمسجد الأقصى، في الوقت الذي فرضت إجراءات مشددة بالقدس القديمة مع توافد الفلسطينيين من القدس والداخل لساحات الحرم للتصدي للانتهاكات الاحتلال.

ويقع باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وقد أغلقته شرطة الاحتلال الإسرائيلية في العام 2003 وجددت محكمة إسرائيلية في العام 2017 أمر الإغلاق، وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا، بإعادة فتح باب الرحمة، ولكن الاحتلال لم يستجب لهذا الطلب حتى الآن.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد وضعت السلاسل والأقفال الحديدية، مساء الأحد الماضي، ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة أمس الإثنين، اعتقل خلالها عدد من الفلسطينيين.