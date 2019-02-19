انت الان تتابع تفاصيل خبر البحرين.. أحكام بإسقاط جنسيات والسجن المؤبد بحق مواطنين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن المؤبد والغرامة على ثلاثة متهمين بالتدرب على صناعة متفجرات في معسكرات لـ"حزب الله العراقي"، وبسجن متهمين 5 سنوات، والسجن 7 سنوات لمتهم، وأمرت بإسقاط الجنسية عن خمسة متهمين.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن رئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" أحمد الحمادي، قوله: إن المحكمة أصدرت حكمها أمس على ستة متهمين بواقعة التدريب والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل في صناعتها، بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد وغرامة 300 دينار".

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وأضاف الحمادي أن المحكمة أمرت بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن سبع سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن خمس سنوات، وبمعاقبة المتهم السادس بالسجن خمس سنوات وغرامة 300 دينار، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى الخامس، وبمصادرة المضبوطات.

وفي مطلع يناير الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه في سبيل القضاء على المعارضة بكل أنواعها استخدمت سلطات البحرين أساليب مختلفة؛ شملت الاعتقال التعسفي، وحظر السفر، والتهديدات، وسحب الجنسية.

وبينما تؤكد السلطات البحرينية أن الأحكام ضد المعارضين والناشطين تصدر عن قضاء مستقل، تندد منظمات دولية، على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وخبراء أمميون، بما يقولون إنها محاكمات لا تنطبق عليها المعايير الحقوقية بالعالم.