سفن حربية روسية ترصد مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود

الخليج 365/ بغدادأعلن مركز إدارة الدفاع الوطنية التابع لوزارة الدفاع الروسية أن سفن حربية روسية ترصد تحركات المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" بعد دخولها للبحر الأسود.

وجاء في بيان صدر عن المركز اليوم الثلاثاء: "في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو من يوم 19 فبراير للعام 2019 دخلت مدمرة "دونالد كوك" المزودة بسلاح صاروخي موجه والتابعة للبحرية الأمريكية إلى حوض البحر الأسود. وتقوم القوات والوسائل المخصصة لأسطول البحر الأسود بتتبع المدمرة الأمريكية بشكل مستمر".



وأشار البيان إلى أن المراقبة المباشرة لتحركات المدمرة تتم بواسطة سفينتي الصواريخ "أوريخوفو- زويفو" والاستطلاع "إيفان خورس".