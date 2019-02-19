عبدالله بن زايد ووزير الشؤون الخارجية ببنجلاديش يبحثان التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، ووزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش أبوالكلام عبدالمؤمن، أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، بوزير خارجية بنجلاديش، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع بنجلاديش.

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من جانبه، أعرب أبوالكلام عبدالمؤمن عن تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وأشاد بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية شاملة.



