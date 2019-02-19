بيرني ساندرز يعتزم منافسة ترامب على الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السيناتور بيرني ساندرز، الثلاثاء، عن محاولته الثانية لدخول البيت الأبيض وترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مقابلة إذاعية من ولاية فيرمونت؛ حيث قضى معظم حياته.

واستهل ساندرز محاولته الثانية لدخول البيت الأبيض بهجوم مباشر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تصريحات وصفه فيها بأنه "مريض بالكذب وعنصري".

ويدخل ساندرز (77 عاماً) بذلك ساحة المرشحين المكتظة في مسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لهزيمة الرئيس ترامب في انتخابات 2020.

وحدد السيناتور الذي يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي الطريقة التي سيخوض حملته عبرها قائلاً: "أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر فيها في فيرمونت (الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية) هذا ما سأحمله معي إلى جميع أنحاء البلاد".

وقال ساندرز: "نعيش لحظة تحول خطيرة في تاريخ أمريكا، نترشح ضد رئيس مصاب بمرض الكذب ومخادع وعنصري ومتحيز جنسياً، ويعاني من رهاب المثليين، وهو شخص يقوض الديمقراطية الأمريكية ويقودنا نحو الاستبداد".

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وأضاف "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة توحدنا ولا تقسمنا".

وحاول ساندرز، وهو مستقل قريب من الحزب الديمقراطي، الترشح للرئاسة في 2016، لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون التي هُزمت بدورها أمام ترامب.

وعلى غرار ترامب، دخل ساندرز الساحة السياسية دون أن يكون لديه انتماء حزبي عندما بدأت الانتخابات التمهيدية لاستحقاق 2016 الرئاسي، لكنه كاد يتفوق على كلينتون.

وحظي بدعم معنوي من الليبراليين الشباب عبر دعواته لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع الفئات، وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 15 دولاراً في الساعة، ومجانية التعليم الجامعي.

وكان ساندرز نائباً في البرلمان حتى عام 2006 عندما تم انتخابه لتولي مقعد في مجلس الشيوخ، وأعيد انتخابه في 2012 و2018.

