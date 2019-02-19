الان تتابع مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن ميليشيا الحوثي تعزز وجودها العسكري في الحديدة وتستهدف المدنيين ومراكز المقاومة، مشيرًا إلى أن الانقلابيين يواصلون انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأعلن خلال كلمته بمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، التزام الشرعية بالتنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة، فضلًا عن الاستعداد لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، مطالبًا بتحديد الطرف المعرقل لاتفاق الحديدة والإفراج عن كامل الأسرى والمعتقلين قسريا.